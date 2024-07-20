Бобер: «У Глушенкова в «Зените» не должно возникнуть проблем»
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался о перспективах полузащитника Максима Глушенкова в «Зените».
— Глушенков — одна из главных звезд российского футбола на сегодняшний день. Он показывает стабильную игру очень высокого уровня уже на достаточно протяженном отрезке времени. Трудно прогнозировать, как пойдет его карьера в «Зените», где уровень конкуренции будет более высоким. Но Максим уже взрослый мужчина, это не тот мальчик, который бегал в «Спартаке» и «Крыльях».
Видно, как у него повышаются амбиции, растет уверенность и самооценка, поэтому полагаю, что в «Зените» у него не должно возникнуть много проблем. И с уходом из «Локомотива», на мой взгляд, он не поторопился, — сказал Бобер Legalbet.
20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В сезоне РПЛ-2023/24 полузащитник провел 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 16 результативных передач.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -