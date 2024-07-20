Бобер: «У Глушенкова в «Зените» не должно возникнуть проблем»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался о перспективах полузащитника Максима Глушенкова в «Зените».

— Глушенков — одна из главных звезд российского футбола на сегодняшний день. Он показывает стабильную игру очень высокого уровня уже на достаточно протяженном отрезке времени. Трудно прогнозировать, как пойдет его карьера в «Зените», где уровень конкуренции будет более высоким. Но Максим уже взрослый мужчина, это не тот мальчик, который бегал в «Спартаке» и «Крыльях».

Видно, как у него повышаются амбиции, растет уверенность и самооценка, поэтому полагаю, что в «Зените» у него не должно возникнуть много проблем. И с уходом из «Локомотива», на мой взгляд, он не поторопился, — сказал Бобер Legalbet.

20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В сезоне РПЛ-2023/24 полузащитник провел 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 16 результативных передач.