За «Локомотив» впервые в XXI веке забили два игрока до 20 лет в одном матче РПЛ

Два игрока «Локомотива» до 20 лет впервые в в XXI веке отличились голом в одном матче РПЛ, сообщает Opta Sports.

Железнодорожники встречаются с «Акроном» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. В первом тайме по голу за красно-зеленых забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков. Обоим футболистам по 19 лет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон».