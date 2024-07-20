За «Локомотив» впервые в XXI веке забили два игрока до 20 лет в одном матче РПЛ
Два игрока «Локомотива» до 20 лет впервые в в XXI веке отличились голом в одном матче РПЛ, сообщает Opta Sports.
Железнодорожники встречаются с «Акроном» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. В первом тайме по голу за красно-зеленых забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков. Обоим футболистам по 19 лет.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон».
Источник: Opta Sports
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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