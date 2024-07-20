«Крылья Советов» — «Зенит»: Глушенков сыграет с первых минут, Клаудиньо не попал в заявку
Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в 1-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не попал в заявку своей команды. Ранее сообщалось, что он близок к переходу во «Фламенго».
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Витюгов, Гарре, Орозко, Шитов.
Запасные: Песьяков, Недоспасов, Евгеньев, Печенин, Якуба, Хубулов, Ежов, Грибакин, Иванисеня, Цыпченко, Попов, Писарский.
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Глушенков, Кассьерра, Артур.
Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Алип, Ерохин, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -