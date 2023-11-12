Беленов назвал закономерным счет в матче «Факел» — ЦСКА

Вратарь «Факела» Александр Беленов оценил игру своей команды в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывалось игра, этот результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Во втором тайме полностью переиграли ЦСКА, сидели на чужой половине поля. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало последнего паса. Счет закономерен. Все ребята стараются, максимально выкладываются. Это все в совокупности дает такой результат. На какое место хотим претендовать в нынешнем сезоне? Место в десятке — достойный результат», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.