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Сегодня, 12:28

Беленов назвал закономерным счет в матче «Факел» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Александр Беленов оценил игру своей команды в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывалось игра, этот результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Во втором тайме полностью переиграли ЦСКА, сидели на чужой половине поля. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало последнего паса. Счет закономерен. Все ребята стараются, максимально выкладываются. Это все в совокупности дает такой результат. На какое место хотим претендовать в нынешнем сезоне? Место в десятке — достойный результат», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-belenov-fakel-by-l-luchshe-tsska-schet-zakonomeren/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Зенит

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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
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Оренбург

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