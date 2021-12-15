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«Самая большая проблема «Спартака» заключается не в тренере». Гаврилов — об отставке Витории

Юрий Гаврилов прокомментировал отставку Витории с поста тренера «Спартака»
18:40
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на отставку Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«До этого был Массимо Каррера, что с ним дальше произошло, все знают. Эмери тоже был в «Спартаке», сейчас он в чемпионате Испании, показывает отличный результат, выиграв в этом году Лигу Европы. Думаю, что самая большая проблема «Спартака» не тренер. Наиболее проблематичен материал, костяк команды, с которым нужно просто работать и развивать молодых игроков. В «Спартаке» этого нет, поэтому и команду так лихорадит. В команде нет коллектива и лидера», — сказал Гаврилов «СЭ».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В РПЛ после 18 туров красно-белые занимают девятое место с 23 очками.

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