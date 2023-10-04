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Сегодня, 17:35

Баймарян назвал цели «Ростова» на сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал цели команды на сезон и высказался о его неудачном старте для желто-синих.

«Чем топ-8 отличается от невылета? Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Изначально нужно решить задачу минимум — остаться в премьер-лиге, а потом уже смотреть. У нас очень молодая команда. В прошлом году футбольная фортуна, удача и многое другое сошлось так, что мы заняли 4-е место. Валерий Георгиевич сам говорил много раз, что «Ростов» в пятерке — это чудо. Он не принижает наши возможности. Все ребята адектватно на это реагируют, понимаем, на что способны. Сначала нужно выполнить А, потом уже Б и все остальное. С чем связываю неудачный старт сезона? Не знаю. Правда, не знаю. Такое бывает. Главное — понять это и поскорее исправить ситуацию. Мы над этим работаем», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В РПЛ «Ростов» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 10 матча. В FONBET Кубке России команда Валерия Карпина находится на третьем месте в группе В (8 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-583918-bayramyan-yesli-rostov-budet-igrat-s-takimzhe-zhelaniyem-i-samootdachey-vse-u-nas-budet-normalno-ochki-naberem
Хорен Байрамян
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РПЛ
ФК Ростов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Сочи – Зенит
 - : -
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Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

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Маркус Вендел

Зенит

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