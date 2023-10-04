«Маккаби» в январе отпустит Пьерро в «Локомотив»

«Маккаби» из Хайфы зимой готов отпустить форварда Францди Пьерро в «Локомотив», сообщает Ynet.co.il.

В сентябре сообщалось, что израильский клуб не отпустил 28-летнего гаитянца в «Локомотив» в летнее трансферное окно, поскольку не успел найти ему замену.

Пьерро выступает за «Маккаби» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу в 12 матчах во всех турнирах.

(Эли Швидлер)