«Маккаби» в январе отпустит Пьерро в «Локомотив»
«Маккаби» из Хайфы зимой готов отпустить форварда Францди Пьерро в «Локомотив», сообщает Ynet.co.il.
В сентябре сообщалось, что израильский клуб не отпустил 28-летнего гаитянца в «Локомотив» в летнее трансферное окно, поскольку не успел найти ему замену.
Пьерро выступает за «Маккаби» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу в 12 матчах во всех турнирах.
(Эли Швидлер)
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
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|
Ахмат – Рубин
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
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|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|
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|1
|3
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Оренбург
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|1
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|
|
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