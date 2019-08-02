"Барселона" объявила, что "Зенит" заплатит за Малкома 40 миллионов плюс бонусы

"Барселона" на своем официальном сайте подтвердила продажу нападающего Малкома в "Зенит".

Как сообщает испанский клуб, сине-бело-голубые заплатили за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро. Также предусмотрена выплата до 5 миллионов в качестве бонусов в зависимости от выступления Малкома в новой команде. Кроме того, "Барселона" получит процент с последующей продажи футболиста.

Малком стал игроком "Барсы" прошлым летом, провел за каталонскую команду 24 матч, и забил 4 гола.

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