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Сегодня, 18:17

Барриос — лучший по количеству удачных отборов в первом круге РПЛ

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал лидером первого круга РПЛ по количеству удачных отборов, сообщает сайт премьер-лиги.

По итогам 15 туров чемпионата России-2023/24 колумбиец совершил 46 удачных отборов. На 2-м месте — защитник «Локомотива» Максим Ненахов с 42 удачными отборами. Полузащитники Ильнур Альшин («Факел»), Дмитрий Кабутов («Рубин») и защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заняли места с 3-го по 5-е, совершив по 41 удачному действию.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Питерский клуб после первого круга занимает 2-ю строчку в туринирной таблице РПЛ-2023/24, набрав 30 очков.

Вильмар Барриос
Ильнур Альшин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гленн Бейл
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

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Эдуард Сперцян

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Квинси Промес

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