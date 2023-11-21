Родолфо: «До скольких лет может тренировать Семин? Думаю, ему уже не надо»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в разговоре с «СЭ» высказался о том, сколько лет может тренировать Юрий Семин.

«Семин — супертренер, суперчеловек. До скольких лет он может тренировать? Думаю, ему уже не надо. Он уже много тренировал», — сказал Родолфо «СЭ».

Под руководством Семина «Локомотив» трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.