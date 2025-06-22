«Балтика» в товарищеском матче проиграла «Зениту-2»

«Балтика» дома уступила «Зениту-2» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 0:1.

Единственный гол на 44-й минуте забил Евгений Пшенников.

В прошедшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет-Первой лиги и вышла в РПЛ. «Зенит» — 2 в данный момент лидирует в группе 2 во Второй лиге Б.

Товарищеский матч

«Балтика» (Калининград) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1)

Гол: Пшенников, 44-я (0:1)