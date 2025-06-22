Лусиано рассказал, как в «Зените» поздравили его с днем рождения

Нападающий «Зенита» Лусиано рассказал о праздновании своего дня рождения.

22 июня аргентинцу исполнилось 24 года.

— Если не секрет, что вам подарила жена?

— Трогательную открытку, посвященную тому, что это уже четвертый мой день рождения, который мы с ней встречаем вместе. Красивое личное послание. Еще классную толстовку, которая мне очень понравилась, и модный ремень — у меня такого раньше не было.

Как поздравила команда? Как и всех остальных именинников — праздничным тоннелем. Тяжело мне пришлось (улыбается). В Аргентине так сильно не поздравляют, здесь намного жестче. До сих пор чувствую! — приводит слова Лусиано пресс-служба клуба.

Лусиано перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.