Бабаев включил Баринова в топ-5 лучших игроков 2025 года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2025 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»).

В 2024 году лучшим футболистом в России был признан Александр Головин.