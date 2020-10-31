Азер Алиев — лучший игрок «Уфы» в октябре
Полузащитник «Уфы» Азер Алиев назван лучшим игроком команды в октябре, сообщает Twitter клуба. 26-летний хавбек провел в октябре три матча (два в чемпионате и один в Кубке) и забил один гол. За него проголосовали 23,7 процента болельщиков.
Вторым стал Комнен Андрич, набравший 17 процентов голосов. Тройку замкнул Кирилл Фольмер, на счету которого 11,2 процента.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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