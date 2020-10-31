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Азер Алиев — лучший игрок «Уфы» в октябре

17:18

Полузащитник «Уфы» Азер Алиев назван лучшим игроком команды в октябре, сообщает Twitter клуба. 26-летний хавбек провел в октябре три матча (два в чемпионате и один в Кубке) и забил один гол. За него проголосовали 23,7 процента болельщиков.

Вторым стал Комнен Андрич, набравший 17 процентов голосов. Тройку замкнул Кирилл Фольмер, на счету которого 11,2 процента.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1322532495875866629

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