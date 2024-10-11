Асхабадзе — о матче с «Зенитом»: «Игрокам «Факела» все тяжелее тренироваться и восстанавливаться»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» объяснил, почему его команде не удалось удержать преимущество в счете в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— После первого тайма гостевого матча с «Зенитом» многие говорили: наглецы из Воронежа вернулись! Вас посещали такие мысли?

— Нет, таких мыслей у меня не было. Это скорее формулировки, эпитеты, которые идут от журналистов, болельщиков. Мы же можем констатировать, что отлично отыграли против «Зенита» в первом тайме с точки зрения оборонительных и контратакующих действий. Но матч длится 90 минут. Отдавали себе отчет в том, что нам противостоял действующий чемпион страны. В перерыве я прежде всего надеялся на то, что нашим ребятам хватит сил и на второй тайм.

— Не хватило.

— С учетом нашей логистики провести очень качественно весь матч (выложиться даже не на 100, а на 150 процентов) на выезде против «Зенита» объективно непросто. Накопительный эффект усталости, к сожалению, имеет место быть. Ребятам все тяжелее тренироваться и восстанавливаться... У меня нет претензий к команде даже по второму тайму.

Просто «Зенит» даже при не самой убедительной игре обладает исполнителями, которые могут выйти на замену, сделать разницу, решить исход встречи одним движением, ударом, передачей.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.