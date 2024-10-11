Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Самый дорогой наш трансфер летом — меньше 100 тысяч евро»
Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба.
— Бюджет клуба на этот сезон такой же, как и на прошлый?
— Нет, он немного даже увеличился. У нас появился хороший, большой беттинговый партнер, есть определенный пул спонсоров. Нужно понимать, что мы выполнили KPI в прошлом сезоне, что тоже положительно сказалось на финансировании.
— Что вы имеете в виду?
— Это и посещаемость домашних матчей, и историческое достижение «Факела» в РПЛ — 11-е место. В связи с этим к нам пришли новые партнеры. Так что бюджет немного увеличился. Но надо учитывать и то, что и уровень инфляции растет. У игроков заканчиваются контракты. Нам нужно их переподписывать. А при продлении соглашений надо платить футболистам чуть больше. Так что все плюс-минус нивелируется.
— На трансферах на вход по-прежнему приходится экономить?
— За время моей пятилетки в «Факеле», за три года нашего пребывания в РПЛ, мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход.
— Кого подписали?
— Молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.
— По данным портала Transfermarkt, заплатили за него 80 тысяч евро.
— Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете, — плюс-минус правильная.
— А не стоит ли перед клубом задача приобретать/воспитывать молодых игроков, раскручивать их, продавать за довольно серьезные деньги и жить в том числе на заработанные средства?
— Если пойти по этому пути в наших реалиях, когда перед «Факелом» стоит задача остаться в РПЛ, то это выглядит утопией. Сделав ставку исключительно на молодежь, мы, скорее всего, покинем элитный дивизион. Нам, видимо, придется выступать в ФНЛ, что приведет к потере большинства футболистов, в том числе и тех молодых, которым дадим сейчас шанс.
— Задача из сезона в сезон не меняется?
— Задача одна — остаться в РПЛ. А если продолжить разговор о молодых игроках, то по сравнению с предыдущими чемпионатами мы интегрировали в основной состав достаточно много таких футболистов. Это и Щетинин, и Дзиов, и Ивлев, и Багателия, и Багамаев, и Моцпан. Так что у нас произошло достаточно серьезное омоложение состава. Молодежь, безусловно, мы держим в уме, но и учитываем, что ей свойственна нестабильность. А это может сказаться на выполнении главной задачи команды.
Тут нужно говорить и о более опытных исполнителях. Все-таки команда изменилась где-то на 30-40 процентов. И новым футболистам тоже нужно определенное время, чтобы привыкнуть к тренерским наработкам, требованиям, партнерам, да к той же логистике. И я вижу, что футболисты все лучше и лучше понимают идеи тренерского штаба, друг друга на поле.
После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2