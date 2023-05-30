Аршавин высказался о своем участии в создании и открытии мурала

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал участие в создании и открытии мурала в Москве.

Мурал — это огромное изображение, которое наносится на стену здания или другого сооружения.

— Как вам обстановка на мероприятии? Впервые так близко прикасаетесь к искусству?

— Нет. Мы что-то подобное делали в Англии. Там на асфальте рисовали ребята. Вообще, это модно, всегда интересно, когда спорт пересекается с музыкантами, художниками и так далее. Тем более действующие спортсмены мало выходят из своего круга общения. Поэтому всегда интересно встретиться с кем-то из другой среды.

Также в открытии мурала поучаствовали игроки «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.