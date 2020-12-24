Аршавин объяснил причину зачисления его сына в академию «Спартака»

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин рассказал, почему его сын Арсений занимается в академии «Спартака».

«Буду ли я переманивать сына из «Спартака» в «Зенит»? Нет, там бесполезно, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Там с мамой надо договариваться. Если бы мы с мамой могли договориться, то не было бы скандалов на протяжении десяти лет. Я предполагал, что он пойдет в «Спартак», ведь он живет в Москве. Он же пошел в ЦСКА, и его выгнали. У него характер-то мой. «Хотите играть — играйте сами, а я буду играть в свой футбол».

При этом Аршавин не видит возможности выступления сына за академию «Зенита».

«Это нереально, — отметил экс-футболист. Это значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона. Настолько сложные отношения? Да».

Арсений Аршавин — сын Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской. У них трое общих детей.