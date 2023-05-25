Аршавин назвал «Зенит» — 2005 лучшей командой со времен Быстрова и Денисова

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поздравил команду 2005 года рождения с победой в ЮФЛ-1 и выпуском из академии сине-бело-голубых.

— Вы — и это факт — лучшая команда за последние четыре года, а, может быть, и со времен Володи Быстрова и Игоря Денисова, — сказал Аршавин юным футболистам. — Вы проиграли только один раз — в прошлом году, когда заняли второе место. Все остальные чемпионаты России вы выиграли в любых форматах. Вы молодцы, желаю успехов, удачи. Помните, что вы выросли здесь, в академии «Зенита». Приходите сюда, мы вас любим, мы в вас верим. Помните, что вы должны быть не только хорошими футболистами, но и настоящими людьми на протяжении всей жизни. Футбол вам всегда поможет!

Команда «Зенита» 2005 года рождения заняла первое место в турнирной таблице ЮФЛ-1 с 58 очками в 26 матчах.