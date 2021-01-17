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«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче с сербским клубом

18:56
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Тульский «Арсенал» провел товарищеский матч против клуба из Сербии «Бачка-Топола». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» — «Бачка-Топола» — 0:0

«Арсенал»: Левашов (Шамов, 46), Григалава (Бурлак, 46), Беляев (Довбня, 46), Бауэр (Сокол, 46), Горбатенко (Рассказов, 46), Ткачев (Чаушич, 46), Костадинов (Громыко, 46), Пантелеев (Хлусевич, 46), Коновалов (К.Кангва, 46), Ломовицкий (Луценко, 46), Панченко (Э.Кангва, 46).

17 января. Белек. Стадион «Поле отеля Кемпински».

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