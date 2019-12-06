«Арсенал» разгромил «Локомотив» в Туле, забив четыре гола во втором тайме

«Арсенал» дома одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата России в Туле.

В составе команды Игоря Черевченко во втором тайме по разу отличились полузащитники Игорь Горбатенко и Горан Чаушич, дубль на счету Евгения Луценко.

На 73-й минуте матча вторую желтую карточку получил защитник Мачей Рыбус за фол против хавбека туляков Георгия Костадинова.

На 30-й минуте болельщики с фан-сектора хозяев и гостевой трибуны покинуле свои места.

Команда Юрия Семина с 34 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» набрал 25 очков, опередил «Динамо» и поднялся на шестое место.

Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва) — 4:0 (0:0)

Голы: Горбатенко, 48 (1:0). Луценко, 63 (2:0). Луценко, 78 (3:0). Чаушич, 83 (4:0).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Горбатенко (Кангва, 87), Чаушич, Костадинов, Лесовой (Ломовицкий, 80), Луценко (Аджоев, 86).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Крыховяк, Миранчук, Тугарев, Эдер.

Предупреждения: Баринов, 29. Григалава, 43. Крыховяк, 50. Рыбус, 65.

Удаление: Рыбус, 73 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Лунев (Новосибирск), Петросян (Бронницы).

6 декабря. Тула. Стадион «Арсенал».

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