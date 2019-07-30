Арнор Сигурдссон о ВАР в матче с "Локомотивом": "Нам дали пробить пенальти, тут не на что жаловаться"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон - о матче с "Локомотивом" (1:0) в третьем туре чемпионата России. Его команда победила не без помощи ВАР.
— Это был хороший день, мы взяли три очка, как и хотели, — цитируют Сигурдссона "Известия". — Мы хорошо себя показали. Если говорить о ситуации с VAR, то нам дали пробить пенальти, так что тут не на что жаловаться. Иногда это помогает. Но если бы пенальти поставили в наши ворота, я бы, наверное, говорил иначе.
Единственный мяч с пенальти забил Федор Чалов.
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