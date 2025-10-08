Ари рассказал, почему Погба не перешел в «Торпедо»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся трансфере французского полузащитника Поля Погба.

— Какой трансфер мог бы стать самым громким в вашей карьере менеджера?

— Марио Фернандес в «Торпедо». Если бы не травма, это было бы круто! Он ведь выступал за сборную России и ЦСКА — опытный и классный футболист.

— Удивило, что он завершил карьеру только недавно?

— Нет, но он сильно устал. Когда тебе за 35 и мучают травмы, это всегда тяжело.

— А история о Погба в «Торпедо» — правда?

— Да, я общался с его агентом, Рафаэлой Пиментой. Но она сказала, что Поль не заинтересован в продолжении карьеры в России.

— Сейчас он в «Монако».

— Думаю, у него было много предложений. Но, на мой взгляд, если бы российские клубы играли в Лиге Европы или Лиге чемпионов, все могло бы сложиться иначе.

С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора в «Торпедо».