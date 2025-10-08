Ари заявил, что ждет офера от «Спартака»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в интервью «СЭ» рассказал о текущей работе.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Тренируюсь, держу себя в форме. Недавно сыграл за «Броук Бойз» в Кубке России...

— Вместе со Смоловым.

— Да, мы хорошо знаем друг друга и чувствуем на поле. Удалось даже забить.

— Какие планы на будущее? Цель — работать спортивным директором?

— Пока я играю, учусь и жду предложений. Если они поступят, рассмотрю.

— Ждете офера от «Спартака»?

— Это было бы идеально! Лучший вариант.

— Как с профессиональной точки зрения оцените российский футбольный рынок? В каком он состоянии?

— Здесь много талантливых молодых футболистов. Они действительно хороши. Но было бы полезно, если бы они чаще играли в Европе, набирались опыта. Впрочем, качественные легионеры тоже помогают. Например, с 2015 по 2020 год иностранцы постоянно поддерживали российских футболистов, делали их лучше.

С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора в «Торпедо».