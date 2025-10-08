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Ари заявил, что ждет офера от «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ари в «Спартаке» в 2012 году.
Фото Сергей Крылов, архив «СЭ»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в интервью «СЭ» рассказал о текущей работе.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Тренируюсь, держу себя в форме. Недавно сыграл за «Броук Бойз» в Кубке России...

— Вместе со Смоловым.

— Да, мы хорошо знаем друг друга и чувствуем на поле. Удалось даже забить.

— Какие планы на будущее? Цель — работать спортивным директором?

— Пока я играю, учусь и жду предложений. Если они поступят, рассмотрю.

— Ждете офера от «Спартака»?

— Это было бы идеально! Лучший вариант.

— Как с профессиональной точки зрения оцените российский футбольный рынок? В каком он состоянии?

— Здесь много талантливых молодых футболистов. Они действительно хороши. Но было бы полезно, если бы они чаще играли в Европе, набирались опыта. Впрочем, качественные легионеры тоже помогают. Например, с 2015 по 2020 год иностранцы постоянно поддерживали российских футболистов, делали их лучше.

С декабря 2024 по август 2025 года Ари занимал должность спортивного директора в «Торпедо».

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«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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