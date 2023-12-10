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Сегодня, 14:20

Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Виктория Кравченко
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Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в эти минуты проводит свой 359-й матч за бело-голубых. Он обошел по количеству игр легендарного вратаря команды Льва Яшина, в активе которого 358 встреч за «Динамо».

Сегодня, 10 декабря, бело-голубые на выезде проводят матч 18-го тура РПЛ с «Факелом». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов. Счет к 21-й минуте — 0:0.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).

Антон Шунин
Лев Яшин
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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 8
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П
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