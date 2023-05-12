Анохин рассказал о книгах, которые нужно прочитать молодым футболистам

Экс генеральный директор «Химок», бывший член исполкома РФС Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал, какие книги стоит почитать молодым футболистам.

— Какую книгу вы бы обязательно посоветовали прочитать молодому футболисту?

— «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Ремарка. Все, о чем он писал, до сих пор актуально. А еще рекомендую «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Тоже интересная и полезная книжка. Напомнит, что в жизни есть не только любовь, но и интриги, коварство, предательство. Молодые футболисты с большими контрактами нередко попадают в женские сети. А кто-то просто снижает к себе требования — и карьера идет под откос.