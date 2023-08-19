Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал прекрасным опыт работы с Фергюсоном: «Он звезда!»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Анхело Энрикес после поражения «Балтики» от «Динамо» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ вспомнил период игры в Англии.

— Вы играли в «Манчестер Юнайтед». Каким вам запомнился сэр Алекс?

— Очень давно разговаривал с Фергюсоном. Это один из лучших тренеров в истории. Для меня это прекрасный опыт. Он звезда!

— А пересекались ли с Руни или Ван Перси?

— Да, мы пересекались. Я разговаривал с ними на тренировках, в раздевалке. Тогда я был на подходе к основной команде.

— Есть ли в РПЛ игрок по уровню близкий к тем, кто был в «Юнайтед»?

— У «Спартака» есть хорошие игроки, но будет сложно сравнить их с теми, кто играл в «Манчестер Юнайтед». В РПЛ вообще хороший уровень футбола. Здесь я смогу многому научиться.

Энрикес перешел в «Балтику» в июле. Соглашение с 29-летним чилийцем рассчитано на два года. Футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год.