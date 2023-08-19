В «Айнтрахте» опровергли новость о предложении «Локомотива» по нападающему Борре
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение о покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре.
«Действительно ли «Локомотив» сделал официальное предложение по Борре? Нет, это не так», — сказал Креше «СЭ».
Ранее о том, что «Локомотив» сделал официальное предложение по покупке нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Сантоса Борре сообщил журналист TyC Sports Герман Гарсия Грова.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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|
3
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|3
|0
|1
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|
4
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|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
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|5
|2
|2
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|12-8
|8
|
6
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|4
|2
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|7
|
7
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|2
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|1
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|7
|
8
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|2
|1
|1
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|7
|
9
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|2
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|5
|
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|4
|
12
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|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
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|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
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|4
|1
|0
|3
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|3
|
15
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|4
|0
|1
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|3-8
|1
|
16
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|4
|0
|0
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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