Талалаев о лучшем тренере и игроке РПЛ: «Галактионов и Батраков»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» назвал лучшего тренера и лучшего игрока РПЛ первой части сезона.

— Лучший тренер РПЛ в первой части сезона?

— Если не брать последние туры, то назову Галактионова. Может быть, Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит.

— Лучший игрок?

— Батраков.

— Тренерская идея в РПЛ, которая вас приятно удивила?

— Если коротко, то мне нравятся гибридные позиции. Когда по ходу матчей команды перестраиваются с одной схемы на другую и заставляют соперников подстраиваться под них. Такое сейчас практикуют несколько тренеров РПЛ.

— Кто?

— Станкович, Семак, Галактионов и Гончаренко., — сказал Талалаев «СЭ».

После 17 туров в РПЛ с 39 очками лидирует «Зенит», опережающий «Краснодар», идущий вторым, на одно очко. Третье место с 34 очками занимает «Спартак». «Локомотив» (34 очка) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет четвертым.

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