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Сегодня, 10:30

Талалаев о лучшем тренере и игроке РПЛ: «Галактионов и Батраков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» назвал лучшего тренера и лучшего игрока РПЛ первой части сезона.

— Лучший тренер РПЛ в первой части сезона?

— Если не брать последние туры, то назову Галактионова. Может быть, Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит.

— Лучший игрок?

— Батраков.

— Тренерская идея в РПЛ, которая вас приятно удивила?

— Если коротко, то мне нравятся гибридные позиции. Когда по ходу матчей команды перестраиваются с одной схемы на другую и заставляют соперников подстраиваться под них. Такое сейчас практикуют несколько тренеров РПЛ.

— Кто?

— Станкович, Семак, Галактионов и Гончаренко., — сказал Талалаев «СЭ».

После 17 туров в РПЛ с 39 очками лидирует «Зенит», опережающий «Краснодар», идущий вторым, на одно очко. Третье место с 34 очками занимает «Спартак». «Локомотив» (34 очка) уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет четвертым.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Алексей Батраков
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Мирлинд Даку

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П
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Зенит

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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