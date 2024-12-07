Интервью «СЭ» дал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Лидерство «Балтики»

— Вы в «Балтике» меньше трех месяцев, а уже успели произвести фурор в ФНЛ. Команда стала осенним чемпионом лиги. Кроме того, одержала восемь побед подряд. Ранее в вашей тренерской карьере случались подобные серии?

— Все-таки не соглашусь с вами по поводу слова «фурор». В принципе, мы сделали то, что и планировали. Прежде всего футболисты — большие молодцы! А такой серии ранее в тренерской карьере у меня не было.

— А в игровой?

— Тоже нет.

— Тогда вас впору поздравить с личным рекордом.

— Рекорд был бы цельным, если бы чемпионат закончился. А так — это только промежуточный результат. Прекрасно отдаем себе отчет в том, что весной нам будет очень тяжело.

— По качеству футбола «Балтика» — лучшая команда в лиге? Или же не все так однозначно?

— Это как посмотреть. Если взять игру в обороне, то на отрезке в 13 туров мы пропустили меньше всех. Но в то же время «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» забили больше нас. Так что есть к чему стремиться. Но то, от чего мы отталкивались, когда только начали здесь свою работу, и то, к чему в итоге пришли, меня как главного тренера удовлетворяет. Ведь если команда во время матчей демонстрирует качество, к которому мы стремимся на тренировках, то, как правило, приходит и результат.

— Назовите три лучшие команды турнира именно по качеству игры.

— Наверное, никого не удивлю, если назову «Торпедо». Команда не проигрывает и забивает в каждом туре. Еще выделю «Черноморец» после прихода Василенко. До него тоже у новороссийцев все в целом было неплохо. Но при Гаранине немного хромала реализация. Поэтому вот такая моя тройка — «Торпедо», «Балтика», «Черноморец». Но я бы, кстати, добавил сюда еще и «СКА-Хабаровск».

— Вот как?

— Подкупает бесшабашность в нападении с учетом сложной логистики армейцев. Я это признаю. Вижу, что Поддубский донес до ребят атакующие идеи. Снимаю перед тренером и его подопечными шляпу. Знаю, что такое длительные перелеты и переезды в лучшей лиге мира. Так что эта работа заслуживает уважения.

Фото ФК «Алания»

«Хороводы» Гогниева

— Сейчас большой популярностью в интернете пользуется видео с «хороводом» игроков «Алании» при подаче углового как раз в матче с «Балтикой» (внутрь хоровода попал атакующий хавбек калининградцев Пряхин. — Прим. «СЭ»). Ваше отношение к таким нестандартным стартам? В них больше шоу или они действительно эффективны?

— Понимаю природу таких стандартов. «Хоровод» — обманное движение, чтобы запутать соперника и чтобы футболисты находились в динамике. Это имеет место. Постепенно к таким фишкам адаптируются. Впервые они появились в Китае и Корее. Тогда «хороводы» всем казались в новинку. Когда Спартак (Гогниев) применил такой стандарт у нас в первый раз, это тоже многих удивило. Но сейчас мы абсолютно четко понимаем, что нужно просто расставить игроков в зависимости от количества футболистов в «хороводе» соперника. Ставя своего футболиста в центр «хоровода», ты рассчитываешь, что в момент «расцепки» хоровода еще один твой игрок, самый дальний по отношению к воротам, будет работать по центральному игроку команды-соперника. В целом все довольно просто. Но коль скоро людям это нравится... Все же давайте не забывать, что футбол — это шоу. Чем больше будет на трибунах людей, тем лучше! Самобытные тренеры должны работать в нашем футболе.

— А как в «Балтике» обстоят дела со стандартами?

— Мы привлекаем из молодежной команды тренера Анвера Конеева. Команды, с которыми работает этот специалист, реализуют под 40 процентов стандартов. Мы пришли в «Балтику», когда она не забила ни одного гола после штрафных, угловых, аутов, после быстрых атак и дальних ударов из-за штрафной. В итоге закрыли все эти гештальты. Забили и издали, и со стандартов. И в результате быстрых атак, и с пенальти.

— А сколько времени требуется вашему тренерском штабу, чтобы поставить тот футбол, который вы хотите видеть от своей команды?

— Совершенству нет предела. Давно выявлен закон: чтобы команда играла и стабильно давала результат, нужно три года. В первый ты знакомишься с футболистами и исправляешь какие-то вещи, во второй — формируешь то, что нужно, а в третий уже даешь результат.

— Кто же даст вам три года поработать?

— А это уже не ко мне вопрос. Вообще при устройстве в новый клуб говорю своим работодателям, что они увидят изменения в игре команды после шести недель нашей работы. Так обычно и происходит. Особенно если нам никто не мешает.

— Что вы имеете в виду?

— Бывают случаи, когда за эти шесть недель тебя пять раз вызовут на совет директоров, где сидят дети руководителей или молодые специалисты. Или, допустим, маркетологи, которые считают, что лучше тебя разбираются в футболе. В итоге дают такое количество советов... Кого нужно приобрести, как усилиться и так далее. Ты их слушаешь и просто не всегда успеваешь заняться основной сферой деятельности. К счастью, в «Балтике» не так. Здесь собрана команда профессиональных руководителей. Это и про генерального директора Равиля Измайлова, и про руководство «Ростеха».

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин. Фото ФК «Балтика»

Пряхин

— Давайте поговорим о некоторых игроках «Балтики». Вы часто и довольно справедливо хвалите Пряхина, который отметился дублем в матче с «Аланией». В первых трех турах при вас он играл в центре полузащиты. Почему потом вы перевели его на место правого инсайда?

— Чуть-чуть вас скорректирую. Никогда не хвалю отдельного футболиста. Если только мне задают вопрос про конкретного игрока, я на него отвечаю. Прежде всего все мои команды сильны коллективизмом. Это касается не только футболистов, но и тренерского, административного, медицинского штабов, вообще всех работников клуба. В «Балтике» над единением работает и руководство клуба. У нас на днях прошел новогодний корпоратив. На нем присутствовало больше ста человек. Все, включая работников стадиона, водителей! Результат приходит только тогда, когда есть единение. А кого-то выделяют из состава обычно журналисты. Мне же приходится расставлять акценты.

— Но что все-таки можете сказать про Пряхина?

— Сережа, как и многие другие ребята, изменил свое отношение к работе. И это приносит свои плоды. В некоторых матчах, где команда не добрала очки (с «Торпедо», «Нефтехимиком», с «Арсеналом») недоработал именно тренерский штаб. После подписания нами контрактов и начала работы в «Балтике» прошло совсем немного времени. И мы не до конца успели проанализировать качества всех подопечных. По некоторым позициям приходилось определяться уже в ходе сезона. Это касается не только Сереги Пряхина, просто он — наиболее яркий пример.

— Почему, на ваш взгляд, справа в атаке Пряхин эффективнее, чем в центре поля?

— Конкуренция. Набрали форму футболисты, игравшие до этого в середине. Петров, который при прежнем тренерском штабе нечасто выходил на поле, и Мендель, который не играл почти полгода. И сейчас, во время сборов, мы хотим повысить конкуренцию на каждой позиции. Чтобы люди буквально грызлись за место в основе!

— После матча с «Родиной» (2:1) вы заметили: «При счете 2:0 нужно чувствовать уверенность в своих силах! Я об этом уже сказал и Саусю, и Мохаммаду, и Сережке Пряхину». «Балтике» пока еще не хватает этого менталитета? Нет инстинкта хищника, убийцы?

— Тут я с вами соглашусь. Легче поменять физическую форму игрока, подправить какие-то тактические моменты, чем привить ментальность победителя. На это нужно время. И именно на это указывали большие тренеры, когда говорили про три года для построения команды для решения серьезных задач.

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович (№99) в матче против «Алании» (0:2). Фото ФК «Балтика»

Лисакович

— Вопрос про Лисаковича. По своему уровню, по своим качествам это твердый игрок премьер-лиги?

— Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги.

— Да ладно?

— Да. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Прогресс Лисаковича, как и прогресс Мохаммада, за последний год весьма заметен. Не думаю, что Виталий расстроится, если озвучу следующее.

— Что именно?

— Когда «Рубин» покинул РПЛ, звал его в разные команды. Ответ Лисаковича был такой: «Я причастен к вылету «Рубина» и сделаю все, чтобы вернуть команду в премьер-лигу». Этот подход близок к моему. Поэтому, когда осенью вновь возник вариант пригласить его, теперь уже в «Балтику», я посоветовался с генеральным и спортивным директорами, и мы сразу приняли по нему решение. Считаю, что пока Лисакович показывает где-то 50-70 процентов своего потенциала.

— Вот как?

— Да. При этом если взять минуты, проведенные им на поле, и результативные действия, то Виталий находится в тройке лучших нападающих лиги.

— Назовете еще двоих?

— Секулич из «Урала» и Мелешин, которого «Сочи» арендовал у «Спартака». Повторюсь, Виталий явно прибавил в плане игры на команду, в работе без мяча.

— Приведу вам цитату Рашида Рахимова, который работал с этим нападающим в «Рубине»: «Прямо сказал Лисаковичу: «С твоими качествами можно играть в любой лиге, но с твоим мышлением — нет. Не можем мы подчинить интересы команды твоим».

— Не комментирую слова других тренеров. Понимаете, большинство игроков знаю еще до того, как приглашаю их в свою команду. С кем-то мы где-то уже пересекались, общались, играли в футбол и так далее. В общем, есть нюансы, за которые ты цепляешься и уже дальше развиваешь отношения.

Алекс Фернандес против Борхи Мартинеса в матче «Балтика» — «СКА Хабаровск» (2:0). Фото ФК «Балтика»

Алекс Фернандес

— На пресс-конференции после матча с «Аланией» вы дали понять, что Алекс Фернандес, по всей видимости, покинет команду, так как ему сложно себя проявить в полной мере в плотном футболе ФНЛ. Вместе с тем вы заметили: «Алекс — игрок премьер-лиги. В нынешнем «Краснодаре» он был бы на ведущих ролях». Действительно считаете, что бразилец мог бы конкурировать с Олусегуном, Батчи, Са?

— Да. Раз так сказал, значит, так считаю.

— Но вы не смогли его встроить в игру «Балтики» из-за специфики ФНЛ?

— Да, дело в плотности игры, в большом количестве единоборств. Это не сильные качества Алекса.

— А как сам бразилец воспринял то, что при вас он оказался в статусе запасного игрока?

— У меня к нему претензий нет. С его стороны, конечно, какое-то время было отторжение. Мы уже с этим сталкивались. Так нередко происходит, когда футболисты, которые ранее определяли игру команды, вдруг оказываются на скамейке. Мы делали определенные попытки, чтобы встраивать его в рисунок «Балтики». Были матчи, когда Алексу давали игровое время и наделяли его разными функциями. Он действовал и как второй нападающий, и как фланговый футболист, как инсайд. Но не нашли оптимального решения. Мое видение таково: Фернандес должен играть в другой футбол, при иной схеме, которая предъявляет ему иные требования. Мы же не стали перестраивать именно под него свое видение игры. Но при этом нет стопроцентной уверенности, что зимой Алекс нас покинет.

— Вы недавно заметили, что если у вас стоит выбор, кого выпустить на замену — Никишина или Алекса, то сделаете ставку на первого.

— Все так. А что касается Алекса... Мы уже пять дней тренируемся после завершения первой части сезона. И глядя на работу Фернандеса, все тренеры сказали мне: лучше зимой с ним не расставаться.

Мы с ним не попрощались. Если по нему не поступит достойных предложений, я с удовольствием продолжу работу с этим неординарным бразильцем. Мы будем давать ему определенное игровое время. Но одновременное использование в атаке и Лисаковича, и Фернандеса при других игроках группы атаки, которые пока еще не в оптимальной форме, дорого нам обходится.

— Вам могут возразить. В майском финале Кубка «Балтика» — «Зенит» Алекс и Лисакович здорово друг с другом взаимодействовали.

— Ребят, но там еще другие футболисты были на поле. Немного другого уровня мастерства, если проводить параллели с сегодняшним днем. Еще раз: если Алекс получит достойное предложение, мы пожмем друг другу руки. А так — никаких проблем. Он был на банкете вместе со всеми. После корпоратива можно было дурака валять на тренировках, а он отрабатывает не хуже, чем Никишин, Мохаммад и Андраде. Это большой профессионал.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Фото ФК «Балтика»

Сравнение «Балтики» и «Химок»

— Вопрос про вратарскую линию. Вы согласны, что в «Балтике» сейчас собраны три весьма сильных для ФНЛ голкипера — Бориско, Свинов, Любаков. Это не перебор? Правда, что Свинов может зимой вас покинуть?

— Я бы прежде всего здесь сказал про тренера вратарей «Балтики» — Глеба Преснякова. Это один из лучших специалистов по работе с голкиперами, с которым мне довелось сотрудничать. Перебор? Нет, я так не считаю. Предъявить претензии к кому-то из ребят не могу. Я за здоровую конкуренцию. В целом у нас в «Балтике» есть 18-20 футболистов хорошего уровня. А я хочу, чтобы их было 27!

— Что для этого нужно?

— Во-первых, нужно, чтобы прибавила молодежь. Во-вторых, мы не должны ошибиться с трансферами. Что касается Свинова, то, как и Алекса, я считаю его игроком высокого уровня.

— Эта «Балтика» по своему уровню, подбору исполнителей сильнее тех «Химок», которые вы выводили в РПЛ в прошлом сезоне?

— Хороший вопрос. Мы сейчас сотрудничаем с аналитической компанией. Soccer soul lab. Ребята как раз провели анализ, сравнили нынешнюю «Балтику «и те «Химки».

— И каков итог?

— Эта «Балтика» сильнее прошлогодних «Химок». И по отдельным футболистам, и по общекомандным действиям. Практически все метрики выше. Может быть, сложных голов в подмосковной команде было больше. Но это связано с лучшей сыгранностью красно-черных, и там мы проводили с командой предсезонку.

— А «Балтика» в ее нынешнем виде могла бы играть в РПЛ и не вылететь?

— Я над этим не думал. Перед нашим тренерским штабом сейчас стоят другие задачи.

Канчельскис и Мостовой

— На пресс-конференции после игры с «Аланией» вы сказали: «Я вижу, что люди повернулись к нам лицом. Даже маленькие газеты, которые тут раньше нас только клевали и искали хайпа, теперь начинают писать что-то нейтральное про «Балтику» «. Вас действительно клевали?

— Cказал то, что сказал. Расшифровывать не собираюсь. А по поводу отношения к себе... Да, так и было. Если вы посмотрите, то любое мое высказывание в СМИ преподносится словами «заявление», «пожурил», «раскритиковал». А комментарии тренеров, у которых в карьере пока нет ни одного трофея, сопровождаются выражениями/глаголами «обратил внимание», «заметил». Я, в принципе, уже знаю те СМИ, которые ко мне относятся негативно, а которые — нормально.

— Тем не менее как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели — об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит».

— Не комментирую слова людей. Комментирую только поступки. Что сделал Канчельскис, закончив играть в футбол? Многие команды, где он был, уже закрылись или судятся с ним... Поэтому не намерен обсуждать слова этого человека. Более того, у моих критиков есть единственный довод, которым они пытаются меня задеть.

— Какой?

— Говорят, что я «утопил» три команды. Давайте будем точны и вспомним еще и «Волгу». Четыре, так? Но я закончил математическую школу и хорошо считаю. Так вот если сложить количество игр, которые команды провели при мне, то с трудом наберется только на один чемпионат. То есть их утопили еще до меня!

Так что прошу моих критиков быть объективнее. Пусть просто посмотрят, сколько очков «утопленники» набрали под руководством нашего тренерского штаба. Тогда все встанет на свои места. Есть две категории специалистов. Те, кто говорит и делает, добывает результат. А есть те, кто только говорит.

— С Александром Мостовым у вас отношения наладились? Вы же были не против того, чтобы он прошел стажировку в «Балтике»?

— Да у меня ни с кем не портились отношения. Мы же не собаки. Отличаемся способностью говорить и мыслить. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. И если оно подтверждается делами, я пожму ему руку. Просто надо что-то совершать, делать. А говорят в нашем футболе очень многие. Пусть продолжают.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба и Заболотный

— И все-таки можете расставить точки над i и рассказать, почему же вы покинули «Химки»?

— Главная причина? Желание руководства клуба. Точнее — нежелание со мной работать. Мне были поставлены определенные условия, я на них не пошел. Мы разорвали контракт. Находимся в отличных отношениях как с руководителями клуба, так и с работниками. Недавно я с доктором «Химок» консультировался, он мне помогал. Беседовал с футболистами красно-черных. Мы жили рядом в Новогорске.

Раз руководители платят деньги и заказывают музыку, то вправе принимать такие решения. Мы все обсудили, пожали друг другу руки и пошли дальше.

— Вы не сошлись по принципам селекции, комплектования «Химок» на новый сезон?

— Не только.

— Это правда, что бизнесмен, оказывающий поддержку «Химкам», Туфан Садыгов, хотел видеть в команде Артема Дзюбу, а вы были против его кандидатуры?

— Во-первых, идею пригласить в «Химки» этого футболиста я услышал не от Туфана Садыгова. А от другого руководителя клуба.

— Но вы эту идею не поддержали?

— Я был против привлечения тех футболистов, которые уже прошли свой пик. Мне была ближе модель «Локомотива». Убежден, что в создавшейся геополитической ситуации это правильный путь развития клуба. Не вижу смысла приглашать дорогостоящих легионеров, которые не превосходят россиян, и тех исполнителей, чьи лучшие годы в футболе уже позади.

— Собирались играть только молодежью?

— Нет. Опытные дядьки, безусловно, нужны. Но здесь важно соблюдать баланс, чтобы чаша весов не перевесила в одну сторону. У нас и в «Балтике» Терентьев, Аппаев, Ковалев, Мендель являются носителями тренерских идей и помогают молодежи адаптироваться к работе. Та игра, которую предлагает наш тренерской штаб, основана на работе на максимальной мощности. Понимаете? Возрастным футболистам уже тяжело на нее перестраиваться.

— При этом «Химки», сделавшие ставку на опытных футболистов, дважды обыграли молодой «Локомотив».

— А можно спросить? Задача — выиграть одно сражение или победить в войне? Где в таблице «Локомотив», а где — «Химки». Они решают совершенно разные задачи.

— «Химки» бьются за выживание.

— Ну вот. Мы-то с руководителями собирались решать с «Химками» другую задачу. Бороться за 7-8-е места. С тем составом, который собирались сформировать, с теми вложениями, с приобретениями Ориньо, Филина и Заболотного, которых мы приглашали.

— А почему вы были против кандидатуры Дзюбы, но выступали за приглашение Заболотного?

— Так вы посмотрите на характеристики двигательной активности и результативность этих игроков по системе «гол плюс пас» в последнем чемпионате!

— Просто, казалось, что Заболотный — не ваша креатура.

— Это вам показалось. В прессе пишут очень много всего. Вы сейчас общаетесь с первоисточником. Так вот говорю вам: Ориньо, Заболотный, Филин — те игроки, которых приглашал в «Химки» лично я. Все остальное — импровизация журналистов.

— Это правда, что летом у вас был вариант вновь возглавить «Ахмат»?

— Да, мы встречались с руководителями грозненского клуба и обсуждали такой вариант. Более того, созванивался с игроками и работниками клуба, членами медицинского штаба. Но совместно с моими помощниками приняли решение отказаться.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Галактионов и Батраков

— Лучший тренер РПЛ в первой части сезона?

— Если не брать последние туры, то назову Галактионова. Может быть, Мусаев. Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в ближайшем туре многое определит.

— Лучший игрок?

— Батраков.

— Тренерская идея в РПЛ, которая вас приятно удивила?

— Если коротко, то мне нравятся гибридные позиции. Когда по ходу матчей команды перестраиваются с одной схемы на другую и заставляют соперников подстраиваться под них. Такое сейчас практикуют несколько тренеров РПЛ.

— Кто?

— Станкович, Семак, Галактионов и Гончаренко.