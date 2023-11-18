Семак оценил дубль Мирзова в товарищеском матче «Нефтчи» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Нефтчи» (1:2) высказался о дубле российского полузащитника азербайджанского клуба Резиуана Мирзова.

«Любой пропущенный мяч в большинстве случаев — результат ошибки защитников, и сегодняшние голы — не исключение. С одной стороны, это хорошая игра Мирзова, а с другой наши защитники не очень хорошо действовали в этих ситуациях», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

30-летний россиянин выступает за «Нефтчи» с сентября этого года. В текущем сезоне он отличился одной голевой передачей в 6 матчах за команду.

Ранее Мирзов играл за «Химки», московский «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал», «Тосно», «Ахмат», «Торпедо», нальчикский «Спартак» и рязанскую «Звезду».