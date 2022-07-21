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Аршавин об отстранении российских клубов: «Самый ранний вариант возвращения в еврокубки — 2025 год»

Аршавин считает что российские клубы смогут принять участие в еврокубках не раньше 2025 года
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что российские клубы смогут принять участие в международных соревнованиях не раньше 2025 года.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — цитирует РИА «Новости» Аршавина.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220721/arshavin-1803947849.html
Андрей Аршавин
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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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