Аршавин считает что российские клубы смогут принять участие в еврокубках не раньше 2025 года

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что российские клубы смогут принять участие в международных соревнованиях не раньше 2025 года.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами все будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — цитирует РИА «Новости» Аршавина.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.