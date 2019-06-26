Анатолий Мещеряков – о новом лимите: "Главное, чтобы это не превратилось в зашкаливание аппетитов российских футболистов"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня, на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Моя позиция следующая: правильность любых идей подтвердит практика и время, – сказал Мещеряков. – Сейчас слишком рано говорить о том, верное ли решение изменить лимит или нет. Тем не менее, решение уже принято. Мы все надеемся на повышение конкуренции со стороны российских футболистов, но самое главное, чтобы это не превратилось в зашкаливание аппетитов россиян. На мой взгляд, если мы говорим о подготовке специалистов, то надо уделять более значительное внимание развитию детско-юношеского футбола. РФС этим сейчас занимается, но ускорение этой работы и должно стать краеугольным камнем в повышении конкурентоспособности российского футбола. (Иван Торопцев)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя формула – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.