Алип: «Неделю готовился так усердно, что весь матч со «Спартаком» отыграл без проблем»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, каково ему было выходить в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата России против «Спартака».

— Конечно, на матч со «Спартаком» все максимально настраиваются, на все 100 процентов, — цитируют «Известия» Алипа. — Даже я. Я неделю готовился так усердно, что весь матч отыграл без проблем. Режим соблюдал свой так, как никогда не делал раньше (улыбается).

— И чего же вы не делали?

— Ну как положено: вовремя спать, вовремя есть. После восьми «не хавать» (смеется).

— А раньше после восьми вечера не брезговали едой?

— Раньше я не играл. Точнее не так много играл, как в прошедшем матче (улыбается).

— А вообще ожидали, что выйдете на игру вместо Роберта Ренана?

— Не думал об этом. Это всё тренер решает. Наша задача — играть и тренироваться.