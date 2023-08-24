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Пономарев: «Пускай Карраскаль попробует себя в «Динамо», но у него там ничего не получится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

«Медина ушел в «Спартак», Фернандес — в «Зенит», теперь Карраскаль собрался в «Динамо». Он просто не вписался в коллектив, не прижился в нем, значит такой исход неминуемый. Это пижонский вариант. Он ставил себя выше других. Это у него заграничные штучки. Карраскаль таким образом расслаблял всю команду. Поэтому Владимир Федотов решил с ним расстаться. Он стал хуже играть, хуже тренироваться, потерял форму. Здесь все правильно и закономерно. Пускай попробует себя в «Динамо», но у него там ничего не получится», — цитирует Betonmobile.ru Пономарева.

Во вторник, 22 августа, «СЭ» стало известно, что Карраскаль не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. Всего он провел 47 матчей за армейцев, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Хорхе Карраскаль. TyC Sports: «Динамо» согласовало трансфер Карраскаля из ЦСКА
Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-schitaet-chto-karraskal-poterpit-neudachu-v-dinamo
Владимир Пономарев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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