Глушаков о своем будущем: «В любой момент готов усилить любую команду»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил «СЭ» на вопрос о продолжении профессиональной карьеры.

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и все. Трансферное окно еще долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день! Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», — сказал Глушаков «СЭ».

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».