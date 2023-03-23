Попов: «Если добавить в РПЛ еще две команды, то это не скажется негативно на уровне турнира»

Экс-защитник пермского «Амкара» Алексей Попов считает, что РПЛ стоит расширить до 18 команд.

«Увеличить стоит хотя бы из-за того, что наша страна достойна большего количества команд — у нас проживает 140 миллионов жителей. Уровень нашего футбола не самый высокий, поэтому если добавить еще две команды, то это не скажется на классе РПЛ. Сейчас же платят хорошие деньги за нахождение в элите? За эти средства точно можно содержать и играть в РПЛ командам уровня того же «Луча», «Томи» или «Амкара», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте — «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку «Спартак» (40 очков).

В истории чемпионатов России осталось только три команды, которые никогда не покидали элитный дивизион, — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».