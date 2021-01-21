Алексей Березуцкий останется в ЦСКА
09:53
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий решил остаться в московском клубе, информирует «Чемпионат».
Как отмечается, в пятницу Алексей присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе.
Ранее сообщалось, что Березуцкий решил покинуть ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба.
Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников.
В августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского клуба. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4247587-aleksej-berezuckij-reshil-ostatsya-v-cska.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю