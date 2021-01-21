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Алексей Березуцкий останется в ЦСКА

09:53
Братья Алексей и Василий Березуцкие. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Братья Алексей и Василий Березуцкие. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий решил остаться в московском клубе, информирует «Чемпионат».

Как отмечается, в пятницу Алексей присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе.

Ранее сообщалось, что Березуцкий решил покинуть ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба.

Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников.

В августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского клуба. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4247587-aleksej-berezuckij-reshil-ostatsya-v-cska.html

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