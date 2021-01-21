Алексей Березуцкий останется в ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий решил остаться в московском клубе, информирует «Чемпионат».

Как отмечается, в пятницу Алексей присоединится к ЦСКА на сборе в Кампоаморе.

Ранее сообщалось, что Березуцкий решил покинуть ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба.

Напомним, недавно тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников.

В августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского клуба. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.