17 августа, 18:50

«Динамо» — ЦСКА: армейцы громят бело-голубых после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА после первого тайма с крупным счетом обыгрывает московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:0.

У армейцев отличились Матеус Алвес (13-я минута), Милан Гайич (21-я) и Матвей Кисляк (43-я).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
  • uaom

    Какое же убогое нынче днище

    17.08.2025

  • Динамов

    ЦСКА единственный клуб РПЛ, которым руководит Настоящий Главный Тренер по футболу, а не ПОДДЕЛКИ (как Карпин, как Семак и как все прочие подобные, набранные в РПЛ по принципу кумовства). Потому я могу только пожелать ЦСКА забить уbLюдской ВТБшной подделке под Динамо ещё столько же голов во втором тайме! До тех пор, пока из ФК Динамо не будет убрана вся ВТБшная плеSень (Костин, Гафин со своей женой Изотовым, Пивоваров) - ФК Динамо, как спортивного клуба по футболу, существовать НЕ БУДЕТ! А будет вот такое вот медийное DеRьмо вместо футбольного клуба РПЛ. Что до Карпина, это такой же мошенник, как глава МММ - он главный тренер сборной только потому, что РФС руководят подобные же мошенники.

    17.08.2025

  • болельщик35

    Валера верим:grinning:

    17.08.2025

    ЦСКА впервые с 1999 года забил три мяча в первом тайме матча с «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

