«Динамо» — ЦСКА: армейцы громят бело-голубых после первого тайма

ЦСКА после первого тайма с крупным счетом обыгрывает московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:0.

У армейцев отличились Матеус Алвес (13-я минута), Милан Гайич (21-я) и Матвей Кисляк (43-я).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.