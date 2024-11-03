Александр Мостовой: «У «Спартака» должны отменить красную карточку, там ничего не было»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о драке в матче красно-белых с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я остался при своем мнении. В принципе, Литвинова-то ни за что удалили. Я думаю, должны снять с него красную карточку однозначно. Потому что он ничего не делал, он рукой держал Рошу, чтоб тот не избил кого-нибудь. Поэтому ясно, что Рошу накажут на несколько матчей, а у «Спартака» должны отменить красную карточку, там ничего не было», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Спартак» находится на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА занимает шестую строчку, имея в активе 24 балла.