Александр Ломовицкий: «Я еще не похоронил себя в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, заявил, что намерен проявить себя в качестве футболиста красно-белых.

— У меня долгосрочный контракт. Мне нужно показать себя в «Арсенале» с самой лучшей стороны, чтобы вернуться в команду и уже там доказывать, — приводит Sportbox слова Ломовицкого. — Никогда не знаешь, что будет завтра. А похоронил ли я себя в «Спартаке»? Нет, не похоронил.

Ломовицкий начал сезон-2020/21 в аренде в «Химках», где провел 8 матчей и забил 2 мяча. Позднее хавбек покинул подмосковную команду и ушел в аренду в «Арсенал», где уже выступал в сезоне-2019/20. Игрок принял участие в 1 матче тульской команды в текущем сезоне и не отличился результативными действиями.