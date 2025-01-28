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Гришин: «Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Александр Гришин прокомментировал ситуацию с бразильским легионером бело-голубых Бителло, который с опозданием вернулся в расположение клуба после отпуска.

«Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту. Надо принимать санкции против них через ФИФА. Хотят — играют, не хотят — не возвращаются в клубы. Бардак полный! Надо прекращать эту канитель. Иностранцы ерундой занимаются уже не первый год. Не уважают ни клубы, ни нашу страну. Какая-то у нас же должна быть гордость за страну. Надо что-то делать.

Пусть наши молодые ребята играют. Когда СССР развалился, играли наши футболисты и чемпионат потихоньку поднялся. Ничего страшного, и в Лиге чемпионов играли.

Бителло — хороший футболист, но так не делается. При том, что он не единственный такой. Получается, клубы свои обязательства выполняют, а иностранец всегда может уехать. Какой-то беспредел творится! Смысла «Динамо» давать второй шанс Бителло нет. Человек не будет выкладываться полностью, у него голова работает уже на отъезд. Если он хочет уйти, то как раньше играть не будет, уже пропала мотивация. Руководство «Динамо» разберется, что с ним делать», — цитирует Legalbet Гришина.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Гришин
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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