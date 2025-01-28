Гришин: «Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту»

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Гришин прокомментировал ситуацию с бразильским легионером бело-голубых Бителло, который с опозданием вернулся в расположение клуба после отпуска.

«Пора прекращать с этими легионерами ерундой заниматься и гладить по одному месту. Надо принимать санкции против них через ФИФА. Хотят — играют, не хотят — не возвращаются в клубы. Бардак полный! Надо прекращать эту канитель. Иностранцы ерундой занимаются уже не первый год. Не уважают ни клубы, ни нашу страну. Какая-то у нас же должна быть гордость за страну. Надо что-то делать.

Пусть наши молодые ребята играют. Когда СССР развалился, играли наши футболисты и чемпионат потихоньку поднялся. Ничего страшного, и в Лиге чемпионов играли.

Бителло — хороший футболист, но так не делается. При том, что он не единственный такой. Получается, клубы свои обязательства выполняют, а иностранец всегда может уехать. Какой-то беспредел творится! Смысла «Динамо» давать второй шанс Бителло нет. Человек не будет выкладываться полностью, у него голова работает уже на отъезд. Если он хочет уйти, то как раньше играть не будет, уже пропала мотивация. Руководство «Динамо» разберется, что с ним делать», — цитирует Legalbet Гришина.