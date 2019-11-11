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Александр Егоров: «Претензии Федотова по судейству обоснованы. Было бы неправильно, если бы он нас похвалил»

13:37
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) Михаил Вилков ошибся, дважды не назначив пенальти в ворота гостей по ходу матча. На 21-й минуте защитник уфимцев Александр Пуцко остановил мяч рукой в своей штрафной, на 87-й минуте Пуцко попал рукой в лицо форварду оренбуржцев Джордже Деспотовичу, а затем той же рукой снял мяч с головы соперника.

— Вилков ошибся. В ворота «Уфы» должно было быть назначено два пенальти. Пуцко нарушал правила в обеих ситуациях, — сказал Егоров.

— Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов негативно отозвался о судействе в матче. Ваша реакция?

— Претензии в наш адрес обоснованы, было бы неправильно, если бы он нас похвалил. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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