Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему во время матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) возникла путаница в трансляции, возникла ошибка в графике во время демонстрации эпизода, в котором Артем Дзюба находился в возможном положении вне игры.

— У судей есть монитор и специальная программа, которая рисует линии офсайда. У арбитров, которые работали на матче, изначально была верная картинка. Не могу объяснить, почему вещатель сначала нарисовал одну линию, потом другую, за это мы ответственности не несем. (Иван Торопцев)

Судейство в Санкт-Петербурге: Карасев, ВАР, три пенальти и офсайдная линия