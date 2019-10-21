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Александр Егоров — о пенальти на Дзюбе: «Не могу объяснить, почему вещатель дал две разных картинки. Судьи, отвечавшие за ВАР, сразу увидели правильную картинку»

14:20
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему во время матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) возникла путаница в трансляции, возникла ошибка в графике во время демонстрации эпизода, в котором Артем Дзюба находился в возможном положении вне игры.

— У судей есть монитор и специальная программа, которая рисует линии офсайда. У арбитров, которые работали на матче, изначально была верная картинка. Не могу объяснить, почему вещатель сначала нарисовал одну линию, потом другую, за это мы ответственности не несем. (Иван Торопцев)

Судейство в Санкт-Петербурге: Карасев, ВАР, три пенальти и офсайдная линия

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2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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