Алдонин: «Домашние победы «Зенита» не зависят от того, московский клуб или нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении «Зенита».

«Зенит» последние годы объективно сильнее всех. По составу, по бюджету. Они выиграли четыре чемпионата России. Их домашние победы не зависят от того, московский клуб или нет. Просто «Зенит» отлично играет у себя, особенно в атаке», – приводит слова Алдонина «Известия».

"Зенит" становился чемпионом в последних четырех сезонах. После четвертого тура петербуржцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.