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Сегодня, 05:28

Алдонин: «Домашние победы «Зенита» не зависят от того, московский клуб или нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении «Зенита».

«Зенит» последние годы объективно сильнее всех. По составу, по бюджету. Они выиграли четыре чемпионата России. Их домашние победы не зависят от того, московский клуб или нет. Просто «Зенит» отлично играет у себя, особенно в атаке», – приводит слова Алдонина «Известия».

"Зенит" становился чемпионом в последних четырех сезонах. После четвертого тура петербуржцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 очков.

Источник: https://iz.ru/1379005/konstantin-belov/dopuskaiu-chto-tcska-ne-proigraet-zenitu-no-eto-arkhislozhno
Евгений Алдонин
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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