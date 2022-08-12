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12 августа, 23:54

Президент «Урала» назвал безобразным поле на стадионе в Воронеже

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после завершения матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось. Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас в премьер-лиге. Но одно вижу в Воронеже — это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши игроки, ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», — сказал Иванов ТАСС.

«Урал» впервые в сезоне избежал поражения и с одним очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/15461861
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Григорий Иванов (руководитель)
1
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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