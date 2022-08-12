Президент «Урала» назвал безобразным поле на стадионе в Воронеже

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после завершения матча 5-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось. Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас в премьер-лиге. Но одно вижу в Воронеже — это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши игроки, ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», — сказал Иванов ТАСС.

«Урал» впервые в сезоне избежал поражения и с одним очком располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.