Алдонин: «ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Я допускаю, что ЦСКА не проиграет. Конечно, задача трудная и архисложная, но тем не менее ЦСКА способен доставить массу неудобств «Зениту». Они здорово начали чемпионат», — приводит слова Алдонина «Известия».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17:00 мск.