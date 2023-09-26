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Сегодня, 13:23

Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС.

«Зачислен в группу на обучение тренера категории С. Сейчас идет обучение. Тренером работать не собираюсь, начинать уже поздновато, но для себя посмотреть, как идет процесс обучения после глобальных реформ, интересно. Есть ли в планах практика в команде мастеров? Учитывая то, что учусь на специалиста категории С, вряд ли мне посчастливится поработать на практике с тренером клуба РПЛ. Административный ресурс включать не буду. Обучение на тренера мне действительно важно в образовательных целях — мы много говорим, спорим о тренерской работе, но не все до конца представляют себе ее специфику, в том числе и не знают процесса обучения. Есть нюанс — коллеги предупредили, что при непосещении 10% лекций автоматически отчисление, а учитывая то, что работа не позволяет мне посещать все лекции, боюсь, что до конца процесса не дотяну. Могут отчислить. Тренером я вряд ли стану, хотя и есть пример Маурицио Сарри, который начал поздновато, но многого достиг», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alaev-poshel-uchit-sya-na-trenera-kategorii-s-trenerom-vryad-li-stanu-glavnoe-obrazovatel-ny-e-tseli/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Глава РПЛ Алаев хотел бы, чтобы сильнейшие игроки выступали в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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