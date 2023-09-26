Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС

Президент РПЛ Александр Алаев зачислен в группу на обучение тренера категории С в Академию РФС.

«Зачислен в группу на обучение тренера категории С. Сейчас идет обучение. Тренером работать не собираюсь, начинать уже поздновато, но для себя посмотреть, как идет процесс обучения после глобальных реформ, интересно. Есть ли в планах практика в команде мастеров? Учитывая то, что учусь на специалиста категории С, вряд ли мне посчастливится поработать на практике с тренером клуба РПЛ. Административный ресурс включать не буду. Обучение на тренера мне действительно важно в образовательных целях — мы много говорим, спорим о тренерской работе, но не все до конца представляют себе ее специфику, в том числе и не знают процесса обучения. Есть нюанс — коллеги предупредили, что при непосещении 10% лекций автоматически отчисление, а учитывая то, что работа не позволяет мне посещать все лекции, боюсь, что до конца процесса не дотяну. Могут отчислить. Тренером я вряд ли стану, хотя и есть пример Маурицио Сарри, который начал поздновато, но многого достиг», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года, он покинул эту должность в июне 2023 года.

В августе 2022 года Алаев был единогласно избран президентом РПЛ.