«Акрон» — «Динамо»: судья не удалил Эсанова. Сравните с фолом Тимошенко в 1-м туре
На 80-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Динамо» судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол Шерзода Эсанова и продолжил игру. В том эпизоде полузащитник хозяев поля слегка подтолкнул Константина Тюкавина, динамовец упал, прервалась перспективная атака гостей.
Похожий момент был в стартовом матче турнира «Локомотив» — «Акрон». Тогда на 88-й минуте Иван Тимошенко слегка коснулся руками спины Евгения Морозова. После этого произошел контакт мяча с рукой железнодорожника, но пенальти не был назначен. Судью Владимира Москалева поддержали в том, что он наказал Тимошенко штрафным, поддержали и ВАР Шадыханова, не вмешавшегося в действия судьи.
Если то, что сделал Тимошенко, это фол, почему в таком случае не фол то, что сделал Эсанов? А если это нарушение правил, тогда почему игрок «Акрона» не наказан за срыв перспективной атаки, не получил второе предупреждение в матче и не покинул поле?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0