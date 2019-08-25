РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Акинфеев вышел на четвертое место по матчам в чемпионате

20:32
Теги:

Игорь Акинфеев обогнал Игоря Семшова и вышел на четвертое место по матчам в чемпионате России.

Голкипер ЦСКА, для которого игра против «Ахмата» стала 434-й по счету, уступает по числу проведенных встреч только Сергею Игнашевичу, Сергею Семаку и Дмитрию Лоськову. (Кирилл Бурдаков)

Десятка гвардейцев чемпионата России

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Сергей Игнашевич

Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА

489

41

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Игорь Акинфеев

ЦСКА

434

-334

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

402

9

Руслан Аджинджал

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар

397

21

Валерий Есипов

Факел, Ротор, Сатурн

390

88

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов

386

56

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

384

25

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир