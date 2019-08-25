Акинфеев вышел на четвертое место по матчам в чемпионате

Игорь Акинфеев обогнал Игоря Семшова и вышел на четвертое место по матчам в чемпионате России.

Голкипер ЦСКА, для которого игра против «Ахмата» стала 434-й по счету, уступает по числу проведенных встреч только Сергею Игнашевичу, Сергею Семаку и Дмитрию Лоськову. (Кирилл Бурдаков)

Десятка гвардейцев чемпионата России