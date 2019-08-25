Акинфеев вышел на четвертое место по матчам в чемпионате
Игорь Акинфеев обогнал Игоря Семшова и вышел на четвертое место по матчам в чемпионате России.
Голкипер ЦСКА, для которого игра против «Ахмата» стала 434-й по счету, уступает по числу проведенных встреч только Сергею Игнашевичу, Сергею Семаку и Дмитрию Лоськову. (Кирилл Бурдаков)
Десятка гвардейцев чемпионата России
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Игнашевич
|
Кр.Советов, Локомотив, ЦСКА
|
489
|
41
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
-334
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
Василий Березуцкий
|
Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА
|
402
|
9
|
Руслан Аджинджал
|
Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия, Кр.Советов, Волга, Краснодар
|
397
|
21
|
Валерий Есипов
|
Факел, Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Александр Самедов
|
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Кр.Советов
|
386
|
56
|
Игорь Денисов
|
Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив
|
384
|
25